Skaudīgākās horoskopa zīmes: kas necieš citu veiksmi?

Mežāzis ir mērķtiecīgs un ambiciozs, bet viņam ir stingra taisnīguma izjūta – un ja viņam šķiet, ka kāds cits tiek pie veiksmes "pa blatu", viņš to nepieņems mierīgi. Viņš nav no tiem, kas publiski izrādīs skaudību, bet dziļi sirdī viņu grauž neapmierinātība, ja kāds cits, viņaprāt, nesaspringst pietiekami smagi, bet tomēr iegūst panākumus. Mežāzis bieži salīdzina sevi ar citiem un jūtas aizvainots, ja viņš iegulda daudz darba, bet kāds cits bez īpašas piepūles tiek pie tā, par ko viņš sapņojis. Viņa skaudība izpaužas nevis caur atklātiem konfliktiem, bet caur pārāk kritisku attieksmi vai emocionālu attālināšanos no veiksmīgiem cilvēkiem. Mežāzis var šķist mierīgs un atturīgs, bet iekšēji viņš domā, kā gan kādam citam dzīvē varēja paveikties vairāk nekā viņam pašam. Viņš necietīs no skaudības ilgstoši – tā drīzāk būs motivācija pierādīt sevi un pārliecināties, ka viņš pats reiz būs vēl veiksmīgāks.