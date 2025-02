"Latvijas pasta" pakalpojumu tarifi nākamajā gadā, visticamāk, atkal mainīsies

Viņš atzīmēja, ka Latvijā 85% no vēstulēm sūta pašvaldības un valsts iestādes un tikai 15% sūta fiziskas personas.

Vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no šā gada 1.janvāra pieauga par 39,4% - no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana no šī gada maksā 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana - 4,5 eiro.