Eiropa tikko aizvadīja virkni augsta līmeņa samitu. Pēc Parīzes Mākslīgā intelekta rīcības samita un Minhenes drošības konferences Eiropas līderi pulcējās divās ārkārtas sanāksmēs Parīzē, lai pievērstos satraucošajiem signāliem, kas nāk no ASV jaunās administrācijas. Katrā no tiem galvenais jautājums bija par to, kā Eiropai tehnoloģiski un militāri panākt Ameriku un Ķīnu.