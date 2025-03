Zemestrīces Santorini liek domāt, ka arī Vidusjūra nav pasargāta no cunami

Viens no slavenākajiem piemēriem ir izvirdums aptuveni 1600. gadā pirms mūsu ēras, kad vulkāna sprādziens Santorini izraisīja masīvu cunami, kas skāra apkārtējās Vidusjūras piekrastes, tostarp Krētu, Ēģipti un citas reģiona daļas. Šis notikums tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem zināmajiem cunami senajā vēsturē, un to izraisīja vulkāna sabrukums, kas pārvietoja milzīgu ūdens daudzumu.