Nākamais Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs iepriekš sacīja, ka Eiropas valstīm jābūt gatavām scenārijam, kurā tām nāksies izveidot aizsardzības aliansi, kas aizstātu NATO. Viņš uzsvēra, ka kontinentam ir jārīkojas ātri, lai “panāktu neatkarību” no ASV aizsardzības jautājumos, un ierosināja sarunas ar Parīzi un Londonu par ASV “kodoldrošības lietussarga” virs Eiropas aizstāšanu. Francijas prezidents Emanuels Makrons sacīja, ka ir gatavs “sākt šo diskusiju”.

Pēdējās nedēļās ir pastiprinājušās spekulācijas par to, vai Tramps plāno izstumt ASV no alianses. Prezidents vairākkārt ir aicinājis bloka dalībvalstis palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2% no IKP, priekšvēlēšanu kampaņas laikā brīdinot, ka viņš mudinās Krieviju darīt “visu, ko tā vēlas” ar Amerikas sabiedrotajiem, kuri nepilda savas izdevumu saistības. Pēc tam Tramps savas prasības padarīja stingrākas, aicinot NATO dalībvalstis palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5%.