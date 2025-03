"Augstsprieguma tīkls" skaidro, kas februārī izraisīja elektroenerģijas cenu pieaugumu

Salīdzinot februārī importētās elektroenerģijas daudzumu uz Baltijas valstīm ar janvāri, tas kopumā ir samazinājies par 13,9%. Elektroenerģijas imports samazinājies no Polijas - par 66,9%, no Zviedrijas - par 8,4% un no Somijas - par 1,4%. Importa samazinājums, pēc operatīvajiem datiem, kompensēts ar Latvijas ražošanas jaudām, mēneša laikā Latvijā saražojot vairāk elektroenerģijas, nekā valstī patērēts.