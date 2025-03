Lietuvas valsts prezidents: Drošību nevar palielināt uz sociālās politikas rēķina

"Viens no mērķiem ir, lai valsts aizsardzības finansēšana, drošības stiprināšana nenotiktu uz mūsu aktīvās sociālās politikas rēķina," viņš sacīja žurnālistiem trešdien pēc tikšanās ar Seima valdi.

"Vajadzētu nodrošināt, ka iedzīvotāji var rēķināties ar to, ka lēmumi, kurus esam pieņēmuši iepriekš, gan par pensiju paaugstināšanu, gan par ģimeņu situācijas uzlabošanu, ir jāīsteno arī turpmāk," Lietuvas prezidents paziņoja.

Janvārī prezidents vadītā Valsts aizsardzības padome vienojās no 2026. līdz 2030.gadam ik gadu atvēlēt 5-6% no iekšzemes kopprodukta (IKP), lai līdz 2030.gadam būtu izveidota militārā divīzija. Nausēda bija norādījis, ka četru gadu laikā aizsardzības izdevumiem gadā vajadzētu būt stabiliem 5,5% no IKP apmērā.