Tajā pašā laikā laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Hīlijs centīsies pārliecināt Hegsetu, ka ASV būs jāpiedāvā Eiropas spēku militāra aizsardzība, ja tās vēlas atturēt no turpmākas Krievijas agresijas. ASV prezidents Donalds Tramps līdz šim ir atteicies to darīt.