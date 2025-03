Eiropa var izveidot pretgaisa aizsardzību virs Ukrainas, apgalvo medijs

Šī projekta atbalstītāji uzstāj, ka Eiropas "Sky Shield" ("Debesu vairogs") būs pretgaisa aizsardzības zona, kas darbosies atsevišķi no NATO, lai apturētu Krievijas spārnotās raķetes un bezpilota lidaparātus no uzbrukumiem pilsētām un infrastruktūrai, un tas varētu kļūt par daļu no "pamiera debesīs", ko šonedēļ ierosināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.