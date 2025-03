Horoskops otrdienai, 11. marts

Darbā tu būsi dinamisks un izlēmīgs, kas palīdzēs tikt galā ar sarežģītiem uzdevumiem. Finansiāli vari saņemt negaidītu piedāvājumu vai iespēju, bet vēlams rūpīgi to apsvērt. Attiecībās vari kļūt nepacietīgs, tāpēc esi uzmanīgs ar asiem vārdiem. Seksuālā enerģija būs augsta, un vēlēsies vairāk tuvības. Veselības ziņā svarīgi nepārslogot sevi – pietiekams miegs un kustības būs labākais risinājums.

Šodien būs svarīgi saglabāt mieru un izvairīties no konfliktiem, jo kāds tevi var mēģināt izprovocēt. Darbā iespējama jauna atbildība vai papildu pienākumi, kas sākumā var šķist apgrūtinoši. Finansiāli esi piesardzīgs ar lieliem tēriņiem. Mīlestībā nepieciešama atklātība – ja kaut kas neapmierina, labāk to izrunāt, nevis paturēt sevī. Veselībā pievērs uzmanību uzturam – izvairies no smagiem ēdieniem.