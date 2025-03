Saskaņā ar Itālijas ziņu aģentūras ANSA sniegto informāciju Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps plāno samazināt ASV kontingentu Eiropā par aptuveni 20% un izvest aptuveni 20 000 karavīru. Savukārt laikraksts "The Telegraph" raksta, ka ASV prezidents apsver iespēju izvest aptuveni 35 tūkstoši karavīru no Vācijas un pārvietot tos uz Austrumeiropu.

Kopumā ārpus ASV ir izvietoti aptuveni 160 000 amerikāņu karavīru. Trampa administrācija, kā raksta "The Telegraph", apsver iespēju pārvietot karaspēku Eiropā, lai to koncentrētu ap NATO valstīm, kuras ir ievērojami palielinājušas savus aizsardzības izdevumus.

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju pašlaik tikai četras alianses dalībvalstis aizsardzībai tērē vairāk nekā trīs procentus no IKP. Polija, kas aizsardzībai jau tērē vairāk nekā 4% no IKP, seko Igaunija ar 3,43% un ASV ar aptuveni 3,38%. Savukārt Latvija aizsardzībai pērn atvēlēja 3,15% no IKP. Tālāk seko Grieķija un Lietuva ar attiecīgi 3,08% un 2,85% no IKP. Vairums pārējo Eiropas valstu, tai skaitā Francija un Lielbritānija, savai aizsardzībai tērē aptuveni 2% no IKP vai nedaudz vairāk. Arī Vācija NATO iepriekš nosprausto aizsardzības izdevumu mērķi - 2% no IKP - sasniedza tikai 2024.gadā.