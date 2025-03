Jonite skaidroja, ka nozīmīga pasākuma tēma bija ne tikai dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības , bet arī vardarbība pret sievietēm un tās novēršana. Jonite uzsvēra, ka, ņemot vērā demokrātijas vērtību noniecināšanas tendences pasaulē, svarīgi ir nepieņemt to kā pašsaprotamu un neapstāties pie sasniegtā.

Gājiena dalībnieces nesa daudzus plakātus latviešu un angļu valodā, tostarp "Feminisms nav lamuvārds", "Ja sit, tad nemīl!", "Drošību, nevis ziedus", "Es negribu baidīties vakarā iet mājās", "It's a dress not a yes", "Pati nav vainīga", "Vīrieti, paklusē, dzemdē bērnus!" un citus.