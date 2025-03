Meklēt palīdzību ir normāli. Mentālā veselība un signāli, ko ignorēt nedrīkst

Psihiatrs norāda, ka sabiedrībā joprojām ir dzīvi stereotipi par ģimeni, par attiecībām, par to, kuram jāpelna, kurš nedrīkst būt vājš, kuram jāspēj ar visu tikt galā. “Mums ir jālauž šie stereotipi ar pakalpojumu pieejamību, ar attieksmi, ar ārstēšanu, lai cilvēki nebaidītos un civilizēti, mūsdienīgi saņemtu palīdzību.”

“Pieredze rāda: to, ka miegs nav kvalitatīvs, cilvēki spēj atzīt. Īslaicīgs bezmiegs ir grūtības izgulēties, kas ilgst līdz trim mēnešiem. To laikā mēdz izveidoties miegam kaitīgi paradumi, piemēram, cilvēks izdomā glābt miegu agrāk iekāpjot gultā, taču tā pat līdz vieniem naktī neaizmieg – grozās, ir skrienošās domas, ruminācijas. Līdz ar to, miegu un atrašanos gultā sāk saistīt ar mocībām, var rasties nereālas gaidas, piemēram, “ja varēšu izgulēties deviņas stundas, man viss būs labi”. Tas tikai pastiprina negatīvo uzvedību – ātrāk iekāpt gultā, pagulēt diendusu, brīvdienās gulēt ilgāk. Rezultāts ir slikta pašsajūta dienas laikā, nogurums, dusmas, kas noved līdz paaugstinātai uzbudināmībai (paaugstinās arī asinsspiediens, ķermeņa temperatūra, paātrinās sirdsdarbība, palielinās psihoemocionālā stresa līmenis. Ja īslaicīga bezmiega laikā izstrādājas miegu traucējoši paradumi, liela iespēja, ka bezmiegs attīstīsies ilgtermiņā.”