Soltleiksitijā kapsēta ir aptuveni 48 hektārus plaša – viena no lielākajām pilsētas pārvaldītajām kapsētām ASV. Pirmais apbedījums tajā veikts 1847. gada septembrī, tomēr tikai 1851. gada janvārī tika pieņemts rīkojums to padarīt par oficiālu pilsētas kapsētu. Kopš šī pirmā apbedījuma tur apglabāti vairāk nekā 124 tūkstoši mirušo, to skaitā arī bēdīgi slavenā Lilija E. Greja jeb Nezvēra 666 upuris.