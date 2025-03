Jau ilgāku laiku ar bažām vērojam notikumu attīstību pasaules informatīvajā telpā. Ukraina tiek nepatiesi apsūdzēta kara sākšanā; valsti it kā pārvaldot diktators, kurš sagrābis varu bez vēlēšanām un kuru atbalstot tikai 4% sabiedrības. ASV esot iztērējusi 350 miljardu dolāru Ukrainas atbalstam, bet puse no šīs summas esot pazudusi, un ASV Starptautiskās attīstības aģentūra (USAID) Ukrainā it kā novirzot miljonus slavenību vizītēm. Blīvi apdzīvotā Gaza kļūšot par Tuvo Austrumu Rivjēru ar Trampa zelta statujām uz katra stūra. Tā nav tendenciozu mediju vai populistu retorika, bet gan pasaules redzējums, kādā dzīvo pašreizējā ASV administrācija.