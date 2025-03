Par cigarešu nelikumīgu pārvadāšanu un uzglabāšanu vīrietim piespriež cietumsodu

Tāpat tiesa lēma no apsūdzētā par labu valstij piedzīt kaitējuma kompensāciju 333 830 eiro apmērā.

Saskaņā ar apsūdzību vīrietis ar citu personu vienojās par tabakas izstrādājumu - 2,59 miljonu cigarešu "L&M Red" ar Moldovas akcīzes markām - pārvadāšanu no Polijas līdz Latvijai.

Nolūkā nodrošināt to, ka tabakas izstrādājumi pēc to nogādāšanas Latvijā tiek izkrauti no transportlīdzekļa un pēc tam uzglabāti, apsūdzētais sagādāja vietu pārvadāto cigarešu izkraušanai un uzglabāšanai Rīgā.