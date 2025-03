Satversmei atbilst regulējums, kas nosaka noziedzīgi iegūtas mantas izcelsmes pierādīšanu

Tāpat tiesa atzina, ka apstrīdētais regulējums pieļauj to, ka saikne starp mantu un noziedzīgu nodarījumu var tikt pierādīta, gan konstatējot attiecīgās mantas saistību ar konkrētu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, gan pamatojoties uz netiešiem pierādījumiem. ST uzsvēra, ka tiesai no procesa virzītāja iesniegtajiem pierādījumiem jāgūst pārliecība par to, ka manta, visticamāk, ir gūta no noziedzīga nodarījuma. Tādējādi tiek novērsta jebkāda patvaļa konfiskācijas procesā.