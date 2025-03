Par vīriešu vaksāciju – vai Latvijas vīrieši tiecas atbrīvoties no liekā apmatojuma?

Vēl pirms desmit gadiem vaksācija vīriešiem bija teju tabu tēma – to darīja vien retais, bet par to runāja vēl mazāk, taču šobrīd situācija ir mainījusies. Aizspriedumi par to, ka vīrieši šādā veidā neatbrīvojas no liekā apmatojuma, ir mazinājušies, un tādu pakalpojumu kā kāju vai muguras vaksācija izvēlas ne tikai profesionāli sportisti vai to nozaru pārstāvji, kuriem to pieprasa profesijas specifika. Ņemot vērā, ka Latvijā nav daudz skaistumkopšanas salonu, kas piedāvātu šādu pakalpojumu vīriešiem, klienti nereti mēro ceļu uz Rīgu no tālākām Latvijas vietām.