Stāsts par pamestu ēku “tirdzniecībai draudzīgākajā” vietā Iļģuciemā

2021. gada 5. marts: no rīta īrnieki (Rimi un mazie veikaliņi) saņem vēstuli par tirdzniecības centra tūlītēju slēgšanu “tehnisku iemeslu dēļ” nākamajā dienā no plkst. 8:00. Tajā pašā dienā “Lidl Latvija” paziņo Rimi par nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu no 2021. gada 8. jūnija (t. i., vienu gadu pirms termiņa beigām). Lēmums ir pamatots ar ārkārtas stāvokli.