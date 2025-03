Foto Ašeradens sociālajos medijos saceltajā haosā mudina meklēt orientācijas kompasu

Savukārt otrais jautājums ir ar ekonomiku saistītie izaicinājumi. Pēc finanšu ministra paustā, neviens nenoliedz, ka ir apdraudējums un Latvija gatavojas uz to atbildēt. Vienlaikus jāpanāk ekonomikas izaugsme un jānodrošina iedzīvotāju labklājība.

Runājot par tautsaimniecību, "Vienotības" priekšsēdētājs pieminēja arī birokrātiju. Ja ir vēlme samazināt birokrātiju par ceturto daļu, ar to nereti saprot 25% ierēdņu atbrīvošanu no amata, uzskatot, ka birokrātijas problēmas ar to būs atrisinātas, taču tā tas neesot.