Noskaties Vismaz 60 incidentos Eiropā manāms Krievijas rokraksts, vēsta raidījums

Kopš pieredzējuši Krievijas izlūkdienestu darbinieki tika izraidīti no Eiropas, sākoties karam Ukrainā, Kremlis paļaujas uz amatieriem, kas savervēti, izmantojot “Telegram” vai līdzīgus sociālos medijus, lai Eiropā veiktu diversiju un sabotāžu aktus. Nolīgtie pastrādājuši gan sīkas kaitniecības akcijas, ķēpājot uz sienām Krievijai vajadzīgos simbolus, gan īstenojuši kiberuzbrukumus, gan pieķērušies daudz riskantākiem darbiem, piemēram, dedzināšanai. LTV raidījums “de facto” kopā ar kolēģiem no EBU pētnieciskās žurnālistikas tīkla pētījuši, kuri no aizvadītā gada incidentiem Eiropā varētu būt Krievijas roku darbs.