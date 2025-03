NYT: ASV grasās izstāties no Ukrainas kara izmeklēšanas grupas

Savienotās Valstis gatavojas izstāties no starptautiskās grupas, kas veic izmeklēšanu pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un citām personām, kas atbildīgas par Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, vēsta laikraksts "The New York Times", norādot, ka ASV Tieslietu ministrija neuzkrītoši informējusi par to Eiropas amatpersonas.