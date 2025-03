No ilgas gulēšanas līdz kodolieroču draudiem! Neparastākie gadījumi, kad izsaukta policija

1. daļa. Par dienestu nepamatotu izsaukšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām (no 35 līdz 140 eiro), bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām (no 140 līdz 1400 eiro).