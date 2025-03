Šis attēlu salikums, kas izveidots 2025. gada 18. martā, parāda (no kreisās uz labo) Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Streļņā, netālu no Sanktpēterburgas, 2021. gada 27. decembrī, un ASV prezidentu Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā Baltajā namā Vašingtonā, 2017. gada 27. jūnijā. ATTĒLS ILUSTRATĪVS

Foto: Photo by Alexey NIKOLSKY and NICHOLAS KAMM / various sources / AFP