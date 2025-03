Ja 2025. gads tiks ierakstīts vēsturē kā transatlantiskās alianses sabrukuma gads, nākotnes vēsturnieki brīnīsies par to, cik tālu valstu līderi Eiropā un Amerikā ir attālinājušies no "pamatiem". Neraugoties uz Ukrainas suverenitātes aizstāvēšanas lielajām izmaksām un pat laikā, kad lielākā daļa eiropiešu ir zaudējuši ticību ASV kā uzticamam sabiedrotajam, vēlētāji abās Atlantijas okeāna pusēs joprojām ir pārsteidzoši vienoti savā atbalstā cietušajai valstij. Turpinoties sarunām starp ASV, Franciju, Apvienoto Karalisti, Poliju un Vāciju, tautas atbalsts Ukrainai būs viens no galvenajiem vērā ņemamajiem apsvērumiem.