No patikas pret matemātiku līdz nanoelektronikas kvantu tehnoloģijām

Kā papildu fizikas intereses virzītājspēku Alberts min arī Jauno Fiziķu skolu, kuru apmeklēja vidusskolas laikā. "Katru mēnesi lekcijās bija iespēja padziļināti uzzināt un izprast jau kādu konkrētāku fizikas tēmu vai fenomenu, kā arī secīgi uzreiz praktiskajā darbā to pārbaudīt, atklāt ko jaunu," viņš stāsta. Savukārt jau no pirmā studiju kursa Alberts Jauno Fiziķu skolā darbojas arī pasniedzēja lomā, cenšoties nodot skolēniem to pašu aizrautības sajūtu, ko savulaik izjuta, sēdēdams auditorijā.