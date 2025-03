Krievijas karaspēka pilna mēroga iebrukums Ukrainā neapšaubāmi radīja dažādus sarežģījumus arī Latvijas enerģētikas sektoram, tomēr ir izdevies ne tikai tos novērst, bet pat nostiprināt mūsu valsts enerģētisko drošību. Esam tikuši vaļā no Krievijas gāzes “adatas” un šīs valsts energosistēmas BRELL, taču ar to darbs mūsu enerģētikas sektora nostiprināšanā vēl nav galā. Par to, kas gaidāms Latvijas elektrības tirgū, intervijā TVNET+ stāsta Baltijas lielākā enerģētikas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.