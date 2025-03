Rīgas brīvosta sadarbojas ar maksātnespējīgu būvnieku, kuram ir milzīgi parādi

Valsts ieņēmumu dienests pieļauj, ka īpašnieku maiņa saistīta ar īpašnieku vēlmi paglābt reputāciju. Ja kāds tādā veidā gribētu izvairīties no atbildības, tas nestrādātu.

“Man ir ļoti grūti komentēt vai iedomāties, kāpēc situācijā, kad jau uzņēmums ir nonācis grūtībās, jau ir tiesiskā aizsardzība vai maksātnespēja, īpašnieks vai amatpersona tiek mainīts. Patiešām, tādus racionālus iemeslus grūti iedomāties, no valsts puses skatoties, jo katrs jau atbild par to, ko ir darījis. Ja tur ir bijusi kaut kāda negodprātīga darbība, tad atbildēs tas, kurš darīja neatkarīgi no tā, kāds viņam šobrīd ir statuss uzņēmumā”.