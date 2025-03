Par spīti iepriekš saņemtajiem brīdinājumiem Latvija nespēj aizturēt 450 kilogramu herolīna kravu

Taču par to, ka notikumi nav risinājušies gludi, liecina dienesta pārbaude, ko veic VID Iekšējās kontroles daļa. “Pēc tam, kad es uzzināju par šo faktu, man radās jautājumi, es palūdzu paskaidrojumus divām Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, tas ir, Muitas pārvaldei, kuri bija labi noreaģējuši, un informējuši Vācijas kolēģus, un otra bija Nodokļu un muitas policija, kura no nākamā gada atdalās no Valsts ieņēmumu dienesta, un, saņemot šos te skaidrojumus no pārvaldēm, man radās vēl papildus jautājumi, un es nolēmu lieki netērēt laiku, labāk piesaistīt profesionāļus, kuri tad dienesta pārbaudes ietvaros varētu rast atbildes uz šiem jautājumiem, kas potenciāli varētu rasties,” saka Šmite-Roķe. Paredzams ka dienesta pārbaude varētu ilgt līdz aprīļa vidum.