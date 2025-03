Raidījums: ASV finansēto mediju slēgšana radīs nopietnu demokrātijas apdraudējumu

Par iespējamu finanšu atbalstu spriež Eiropas Savienības līmenī. To atbalsta Latvija kopā ar deviņām citām valstīm. Taču, kad pieņems lēmumu, nav zināms. Savukārt pašu naudas medija darbības nodrošināšanai pietiek vienam mēnesim.

Krievija ir ilgi centusies ierobežot RBE/RB, sākumā pasludinot to par ārvalstu aģentu, bet pēc 2022. gada pilna mēra iebrukuma Ukrainā – par nevēlamu, proti, aizliegtu organizāciju. Ar to Krievijas pilsoņiem ir aizliegts sadarboties, neatkarīgi no dzīves vietas. Ar sadarbību saprotot pat ziņas pārpublicēšanu sociālajos medijos.