"Kāpēc mums nesadarboties?" ar retorisku jautājumu situāciju komentēja bijusī biedrības vadītāja. Viņa vilka paralēles ar Latvijas Pensionāru federācijas sadarbību ar Lietuvu un Igauniju, kuru pārstāvji braucot ciemos, taču nevienam nekad neesot bijuši jautājumi par to, ka viņiem kaimiņvalstīs nodrošina pusdienas.

Ekskursijām uz Rīgu transporta pakalpojumus parasti nodrošinot kāda no partijām, stāstīja Tomsone. Saeimas deputāti organizējot apmeklējumus Saeimā, par muzeju, izstāžu apmeklējumu pensionāri maksājot paši. Pērn informācija par bezmaksas pusdienām ķīniešu restorānā no Ķīnas vēstniecības esot pienākusi pēdējā brīdī. "Vai man vajadzēja teikt, ka mēs neēdīsim pusdienas? Nu nē taču. Viņi reklamēja savus ēdienus un to arī apmaksāja. Kas gan tur slikts?" neizpratnē bija Tomsone.