Trešdiena, 26. marts – diena izvēlēm un iekšējai orientācijai

Šodien tu jutīsies nedaudz iekšēji pretrunīgs – gribēsi darīt daudz, bet nezināsi, ar ko sākt. Darbā iespējami mazi aizkavējumi vai citu cilvēku neizdarība, kas liks tev zaudēt pacietību. Naudas jomā diena mierīga, taču tev būtu jāatturas no nepārdomātiem pirkumiem – īpaši tādiem, kas nāk emociju uzplūdā. Mīlestībā vēlēsies pierādīt savu pievilcību, bet izvairies no spēlītēm – atklātība būs tava stiprā puse. Seksualitāte virmo gaisā, bet tev būs vajadzīga arī atzinība, ne tikai fizisks tuvums. Veselībā uzmanies no pārdegšanas – pat Auniem jāatpūšas. Vakarā mierīgi ļauj sev būt neproduktīvam – tas arī ir vajadzīgs.