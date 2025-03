Projekts, kas apvieno industrijas pārstāvjus, ekspertus un Latvijas studentus

Projekta inovatīvā pieeja mērķtiecīgi virzās uz priekšu un gūst panākumus, tostarp TONES ir iekļauts Baltijas reģiona 50 labāko jaunuzņēmumu sarakstā TechChill 2025. Šis sasniegums ne tikai uzsver TONES potenciālo ietekmi biotehnoloģiju nozarē, bet arī izceļ starptautiskās sadarbības nozīmi medicīnas inovāciju attīstībā. Būt izvēlētam dalībai Fifty Founders Battle konkursā TechChill ir nozīmīgs pavērsiens jebkuram agrīnas stadijas jaunuzņēmumam, nodrošinot nepārspējamu redzamību starptautiskajā tirgū. Kā viens no prestižākajiem Baltijas reģiona jaunuzņēmumu konkursiem, tas kalpo kā izaugsmes platforma, piedāvājot tiešus kontaktus ar investoriem, biznesa eņģeļiem un nozares līderiem, atvieglojot finansējuma piesaisti, stratēģisko partnerību veidošanu un biznesa attīstību. Papildus finansēšanas iespējām dalībnieki saņem arī nenovērtējamu mentoru atbalstu no pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas palīdz pilnveidot biznesa modeli un pārvarēt izaicinājumus. Bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” 3. kursa studente Arina Čiževska uzsver, ka Fifty Founders Battle bija vērtīga pieredze: “Valdīja īpaša atmosfēra, lielākoties visi bija pieaugušie, elegantos tērpos, bet mēs, kā jaunākie dalībnieki, jutāmies mazliet neērti. Kad sākām prezentēt savu ideju, visi reaģēja ar sajūsmu – “vau, oho!”. Tas lika saprast - lai arī no malas varbūt izskatāmies salīdzinoši jauni, patiesībā mēs spējam daudz. Ja apvieno savas zināšanas ar otra pieredzi, var radīt ko patiešām ko lielisku."