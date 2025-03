Digitālā transformācija – Latvijas uzņēmumu konkurētspējas atslēga

Šo pārmaiņu priekšgalā arvien pārliecinošāk nostājas mākslīgais intelekts (MI), kura attīstība patlaban notiek vēl straujāk nekā savulaik interneta vai viedtālruņu izplatība. Tas ļauj ne tikai ietaupīt laiku un izmaksas, bet arī pieņemt gudrākus, uz datiem balstītus lēmumus. Turklāt MI potenciāls aug – ar katru gadu paplašinās tā pieejamība un praktiskais pielietojums arī mazākos uzņēmumos, padarot šo tehnoloģiju par reālu rīku konkurētspējas stiprināšanai. Saskaņā ar “Eurostat” datiem pērn mākslīgo intelektu izmantoja 13,5% ES uzņēmumu, bet Latvijā tikai 8,8% uzņēmumu bija izmantojuši vismaz vienu no šo tehnoloģiju risinājumiem.

Viens no nozīmīgākajiem diskusiju paneļiem – “Digitalizācija kā konkurences priekšrocība – ceļš uz efektivitāti biznesa līderiem” – pulcēs nozares ekspertus Ditu Sloku, AS “Cēsu alus” finanšu, informācijas tehnoloģiju un iepirkumu daļas vadītāju, Andri Sprogu, “Primekss” IT procesu vadītāju un Arvilu Kupri, Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas izpilddirektoru.