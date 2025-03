“Lielākās baudas no riebuma šķir tikai šaura, šaura robeža,” teicis Markīzs de Sads. Šī doma, kas nāk no 18. gadsimta vispretrunīgākā erosa filozofa, izceļ patiesību, ko, iespējams, daudzi no mums klusībā nojauš – visspilgtākās sajūtas bieži mīt tieši uz šīs robežas. Kā esmu uzzinājusi, BDSM nav tikai fiziska pieredze: tā ir jutekliska valoda – es pat teiktu, psiholoģisks dialogs un vingrinājumi savstarpējā uzticēšanās praksē. Tā ir spēle ar noteikumiem, kur tiek izzināta varas, kontroles un piekrišanas saspēle. Un tas ir tik ļoti aizraujoši!