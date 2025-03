Par LZS priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē Valaini

Tikmēr LZS valdē no Vidzemes reģiona ievēlēts Hardijs Vents un Miks Balodis, no Kurzemes - Vineta Ķine un Dainis Karols, no Latgales ievēlēts Melnis un Edgars Mekšs, no Zemgales ievēlēts Augulis un Andris Rāviņš, savukārt no Rīgas ievēlēts Uzulnieks un Inguna Paredne.