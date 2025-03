Līdz ar izmaiņām ES sankciju sarakstos Latvijā sarosījušies Avena aizstāvji, vēsta raidījums

Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs Andžejs Viļumsons stāsta, ka Latvijas valdība pirms sankciju pagarināšanas nav spriedusi vai lēmusi par to, ka būtu no sankcijām kādu jāatbrīvo. “Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mūsu nostāja bija nepieļaut nevienas personas svītrošanu no sankciju saraksta,” pauž Viļumsons.