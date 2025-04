Jaunā pasaules kartība un Eiropas vieta tajā

Līdz šim Eiropas Savienības (ES) ierastā nepieciešamība pēc vienprātības ir mazinājusi tās efektivitāti un kavējusi rīcību, jo starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības. Tāpēc pirmais uzdevums ir izstrādāt jaunu sadarbības struktūru. Nesen izsludinātā “labprātīgo koalīcija” Ukrainas atbalstam ir pirmais nozīmīgais solis, lai atbrīvotos no atkarības no ASV. Zīmīgi, ka šajā iniciatīvā ir iesaistītas valstis, kas nav ES dalībvalstis, un to vada Francija un Apvienotā Karaliste, nevis ES.