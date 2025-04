Naidu un riebumu pret sievietēm un meitenēm, kas pašlaik izvēršas plašumā pat skolas vidē. Šajā gadījumā ekrānā to var aplūkot Lielbritānijas zēnu attieksmē pret savu skolas biedreni. To nogalinot. Iespējams, ka daudzi šī raksta lasītāji nemaz nezina, kas ir “mizogīnija” un nav pamanījuši “manosfēras” loģikas izplatīšanos tīmeklī. Pat nenojaušot, ka šodien par to, ka “esi sieviete” un “nepakļaujies vīru noteikumiem”, var publiski “sodīt medijos” un pat nogalināt. Daudzi Latvijā neko nezina arī par “inceliem”, kas dzīvo tepat līdzās.