Par diviem gadiem atliks prasību uzņēmumiem ziņot par ESG kritēriju izpildi

Tāpat plānots, ka uzņēmumi ar vairāk nekā 1000 darbinieku un ar neto apgrozījumu zem 450 miljoniem eiro var atteikties no ES Taksonomijas ziņošanas. Tie, kas izvēlas ziņot, var sniegt tikai daļēju informāciju - pārdošanas un investīciju rādītājus.

FM atzīmē, ka leģislatīvo aktu priekšlikumi tiks iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei izskatīšanai un pieņemšanai. Izmaiņas korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvā un citās grozītajās direktīvās stāsies spēkā, tiklīdz likumdevēji būs panākuši vienošanos par priekšlikumiem un pēc to publicēšanas ES Oficiālajā vēstnesī.

Jau ziņots, ka Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums paredz, ka no šī gada uzņēmumiem gada pārskata vadības ziņojumu būs jāpapildina ar ilgtspējas ziņojumu.

Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu un salīdzināmu informāciju, lai izprastu likuma subjekta jeb uzņēmuma darbības ietekmi uz tādiem ilgtspējas jautājumiem kā vide, sociālā joma, cilvēktiesības un pārvaldības faktori un informāciju par to, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē tā attīstību, darbības rezultātus un stāvokli.

Patlaban paredzēts, ka kapitālsabiedrībām, kurām šobrīd jāsagatavo nefinanšu paziņojumi, ilgtspējas ziņojumu gada pārskatā būs jāiekļauj jau par 2025.gadu. Lielās kapitālsabiedrības to iekļaus gada pārskatā no 2026.gada, bet mazās un vidējās - no 2027.gada.