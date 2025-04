FID: Lielākā daļa sankciju pārkāpēju Latvijā nav vietējie uzņēmēji

Pēc ierēdņa teiktā, FID nesaka, ka Latvijas uzņēmējiem būtu jāpārtrauc ekonomiskā sadarbība ar Centrālāziju, jo neviena no pusēm nav sankciju sarakstos, bet nevar noliegt, ka bijuši gadījumi, kad Krievijas preces nonākušas Eiropas Savienības (ES) tirgū, uzdodot tās par Centrālāzijas produkciju, bet sankcijām pakļautas preces no ES nonākušas Krievijā shēmās caur Centrālāziju.

Iļjenkovs informēja, ka FID darba rezultātā pašlaik Latvijā iesaldēts 101 sankcijām pakļauts nekustamais īpašums, bet nesen vienu personu svītroja no sankciju sarakstiem, līdz ar to viens no īpašumiem bija jāizņem no iesaldēto saraksta.