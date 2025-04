Lūsis komentē Es ienīstu kokus

Dzēru nu laukiem atvestās bērzu sulas un pieķēru sevi domājam par to, ka pēdējo gadu gaitā man laikam sākuši riebties koki. Varētu vienkārši iziet ārā un iespert kādai liepai. Reāli pretīgi koki – no pavasara līdz pat rudenim no tiem pil kaut kādi pretīgi, lipīgi, smirdīgi sūdi. Nepatikā pret kokiem, protams, nav vainīgas nedz bērzu sulas vai liepa, nedz koki kā tādi. Vainīgs ir fanātisms.