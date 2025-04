Kā piemēru LRB min 2025. gada 11. maiju (Māmiņdienu) un 8. jūniju (Vasarsvētkus), kas abi iekrīt svētdienās. “ Šīs dienas sabiedrība neuztver kā īpašus valsts svētkus, taču uzņēmumiem tās rada papildu izdevumus – atkarībā no uzņēmuma lieluma, papildus izmaksas var sasniegt pat 1000 eiro dienā. Tas nereti nozīmē, ka viena šāda diena var pilnībā izdzēst iepriekšējā mēneša peļņu,” norāda Jānis Jenzis, LRB prezidents.

Latvijas Restorānu biedrība aicina Saeimu un valdību pārskatīt svētku dienu politiku, iespējams, samazinot to skaitu vai neatzīstot noteiktas dienas par svētku dienām no darba samaksas viedokļa. Tāpat tiek rosināta diskusija par iespējamiem kompensācijas mehānismiem uzņēmumiem, lai mazinātu finansiālo slogu, kas rodas no svētku dienām.