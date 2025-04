Baudu tirgus “Sagaidīšu tevi halātā un zeķītēs...”

Gandrīz katru vakaru vienā no Rīgas greznākajām viesnīcām viesi uzdeva vienu un to pašu jautājumu: “Kur es varu atrast meiteni uz stundu?”. Jānis bija viens no starpniekiem, kas viņiem palīdzēja atrast seksa pakalpojumu sniedzējas, par to saņemot procentus.