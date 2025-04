Kājnieku mīnas Latvijas arsenālā: Sprūds nosauc potenciālās piegādātājvalstis

"Tas vispirms bija Somijas suverēns lēmums, kas reģionālo pieeju kopumā stiprina. Jebkurā gadījumā, tam ir pozitīvs pienesums uz to, ka reģionāli stratēģiski kopumā esam vienojušies, ka šeit ir piecas valstis, kas robežojas ar agresoru Krieviju, un visām šīm valstīm ir nepieciešamība stiprināt robežu," uzsvēra ministrs.

Sprūds norādīja, ka nav jēgas vienai valstij paziņot par izstāšanos no konvencijas, radot jautājumus, kā šīs mīnas iegādāties. "Ir piecas reģiona valstis, kurām ir iespējas šīs mīnas ražot, tāpēc Somijas izstāšanās no konvencijas no mūsu perspektīvas pastiprina reģionālās pieejas pamatotību," uzsvēra Sprūds.