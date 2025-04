Itālijas premjere nosauc jaunos Trampa muitas tarifus par aplamu soli

Tramps trešdien paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā nosakot 34% tarifu precēm no Ķīnas, 32% precēm no Taivānas, 26% precēm no Indijas, 25% precēm no Dienvidkorejas, 24% precēm no Japānas un 20% precēm no Eiropas Savienības (ES).