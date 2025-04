TSI un UWE Bristol veido nākamās paaudzes mākslīgā intelekta ekspertus

Papildus akadēmiskajām zināšanām studenti gūst arī pieredzi starptautiskā mērogā. Studējot multikulturālā vidē ar vienaudžiem no dažādām valstīm, tiek bagātināta viņu akadēmiskā pieredze un paplašinātas perspektīvas. „Starptautiskais konteksts mani motivēja mācīties vairāk, jo prasības un eksāmeni bija stingrāki. Mācīšanās no cilvēkiem no dažādām kultūrām palīdzēja man attīstīties arī personīgajā līmenī,” saka Igors.