Mājas dzīvnieku datubāzē šogad reģistrēti 4777 kaķi un 16 mājas seski

Suņu, kaķu un mājas sesku apzīmēšanu ar mikroshēmu, mājas dzīvnieka pases izsniegšanu un pirmreizējo reģistrēšanu datubāzē veic praktizējošs veterinārārsts. No 2025.gada 1.janvāra, pirmreizēji reģistrējot suņa, kaķa un mājas seska mazuļus, jānorāda to mātes mikroshēmas numurs. No 2025.gada 1.janvāra LAD datubāzē jāreģistrē arī suņa, kaķa un mājas (istabas) seska pavairošana pēc katras mazuļu piedzimšanas, norādot dzimšanas datumu un mazuļu skaitu metienā.