Ministrijās prēmē un apbalvo par 7 miljoniem; ar algu reformu nesteidzas

Atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē šobrīd pēta Valsts kontrole, kas ar saviem secinājumiem nāks klajā rudenī. Taču arī “de facto” izpētītais tai raisīja jautājumus. “Viens no tiem - vai faktiski prēmija jau nav kļuvusi par tādu garantēto atlīdzības daļu, ar ko darbinieki vienkārši rēķinās, ka tā savā ziņā ir varbūt samazināta, bet trīspadsmitā alga,” teica Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins.

Prēmiju apmērs ir atkarīgs no vērtējuma. Piemēram, par teicamu darbu var saņemt līdz 75 % no mēnešalgas. Maksāt var arī mazāk par noteikumos minētajiem griestiem, bet neviena no mūsu aptaujātajām ministrijām tā nerīkojās.