Volkswagen festivāls piedāvās plašāko modeļu izvēli par noliktavas cenām

Volkswagen ID.3 joprojām piedāvā visplašāko tehnikas un aprīkojuma izvēli. Tam ir četru ietilpību baterijas no 52 līdz 79 kWh neto, četras dažādas jaudas no 170 līdz pat 326 ZS, un sniedzamība no 388 līdz 604 kilometriem. Volkswagen elektromobilitātes pionieris ir vairākkārt modernizēts, tāpēc joprojām ir efektīvs un cenā pieejams kompaktklases elektromobilis.